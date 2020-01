Smog: livello arancione Comune Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 7 GEN - L'osservatorio regionale della qualità dell'aria Arpav ha emesso oggi un comunicato sull'avvenuto raggiungimento del livello 1 "Arancione", che si attua con quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il pm10 di 50 microgrammi/m3. Quindi da oggi e fino a nuova comunicazione entreranno in vigore le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli per il contenimento degli inquinanti atmosferici.