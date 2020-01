Auto sfonda muro e finisce in salotto

(ANSA) - VENEZIA, 7 GEN - Un'automobile con due persone a bordo è uscita di strada la scorsa notte, a Follina, nel Trevigiano, centrando il muro di un'abitazione poco lontano dalla carreggiata. La forza dell'impatto è stata sufficiente a sfondare la parete e a far entrare la parte anteriore del veicolo nel soggiorno della casa, al cui interno, in quel momento, non si trovava alcuno dei residenti. Gli occupanti dell'automobile sono rimasti feriti e sono stati estratti dall'abitacolo deformato dai vigili del fuoco.