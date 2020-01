Vigili del fuoco portano calze Befana

(ANSA) - VENEZIA, 6 GEN - La Befana ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'ospedale all'Angelo di Mestre in un modo inusuale.

A portare una cinquantina di calze, donate da un ipermercato, sono stati quattro vigili del fuoco che, in divisa, si sono presentati nei reparti di pediatria, pronto soccorso pediatrico e ostetricia.

Una delegazione ridotta, i pompieri dovevano essere di più, a causa dei troppi intereventi a cui le squadre in turno hanno dovuto dare risposta.

Una iniziativa nata grazie alla collaborazione tra la realtà ospedaliera e il comando dei Vigili del fuoco e propiziata dal fatto che la caposala di pediatria era fino a qualche tempo fa al numero di emergenza 118 e quindi a contatto di gomito con i pompieri. (ANSA).