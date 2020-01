Juric "partiti bene dopo lunga pausa, bravo Pazzini"

(ANSA) - FERRARA, 05 GEN - Il campionato del Verona continua a vele spiegate e può essere soddisfatto Ivan Juric: "Tre settimane di sosta sono state tante - ha dichiarato - ma siamo comunque partiti forte. Abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora, poi dopo l'espulsione di Tomovic è stata ancora un'altra partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi nel fare quello che avevo chiesto. Pazzini? Ha fatto una gara stupenda e non solo per il gol. Ha proprio giocato come volevo: è stato bravo anche a creare spazi e aiutare in fase difensiva. Cerchiamo di mettere ogni volta un pezzo in più, migliorandoci gara dopo gara". (ANSA).