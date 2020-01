Natale: Mestre, gran finale con befana

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Chiuderà lunedì prossimo, 6 gennaio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Ferretto a Mestre, a conclusione delle feste natalizie. Continua invece fino al 25 febbraio, comprendendo così tutto il periodo del Carnevale, la pista allestita a Venezia, in campo San Polo.

Anche la festa della Befana di Mestre presenta un programma ricco di attività: un laboratorio insegnerà a decorare la propria calza, mentre una gigantesca befana sui trampoli camminerà per le vie di Mestre grazie all'Animazione itinerante su trampoli "Gira La Befana". In contemporanea, performance della "Befana Acrobatica" itinerante, con coreografie di danza, rolling e verticalismo.

Gran finale sul palco di Piazza Ferretto con il concerto della Big Vocal Orchestra, diretta da Marco Toso Borella, formazione di 200 elementi con un repertorio di brani pop, colonne sonore, gospel e musical. (ANSA).