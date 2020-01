Fiamme in Diporto velico Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - I Vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti intorno alle ore 4.00 per un incendio sviluppatosi in nella zona del Diporto velico, a ridosso dello stadio Penzo nell'isola di Sant'Elena. Le cause sono in via di accertamento.

Tre barche a vela sono rimaste danneggiate dalle fiamme.

Il personale del comando di Belluno è stato invece impegnato in un principio d'incendio in una birreria e Feltre, e successivamente per un incendio a un divano in un appartamento a San Tommaso Agordino. Gli occupanti dell'appartamento, due adulti e una bambina, a causa dell'esposizione al fumo prodotto dalla combustione sono stati accompagnati in via precauzionale all'ospedale di Belluno per accertamenti sanitari.

In totale, nella notte di capodanno i Vigili del fuoco del Veneto sono stati impegnati in 36 interventi riconducibili ai festeggiamenti, prevalentemente incendi di cassonetti. (ANSA).