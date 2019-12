Sport: Spadafora, tema non è quanti soldi ma per farci cosa

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Per quanto riguarda i finanziamenti di Giochi invernali Milano-Cortina 2026 e Ryder Cup di Roma 2022, "se ne sta occupando la ministra De Micheli, nascerà una società pubblica, non la fondazione, che gestirà le opere pubbliche. Si vedrà di quante risorse c'è bisogno. Il tema del quanto è relativo: bisogna capire per fare cosa e come". Lo ha detto il ministro per lo Sport e le politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al Coni.

"Se, come sembra - specifica - sono opere che servono molto alle comunità locali, a creare infrastrutture che prima non c'erano, a collegare città, penso questo diventi un investimento per i territori, al di là delle Olimpiadi. Bisogna fare attenzione, non strumentalizzare le cifre: leggiamo le carte, analizziamo e vediamo bene". (ANSA).