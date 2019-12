Letta, area Asean è Cina del futuro

(ANSA) - VICENZA, 13 DIC - "L'area dei Paesi Asean che vediamo oggi è la Cina del futuro, ma l'Italia ancora non c'è".

Lo ha detto il presidente dell'associazione Italia-Asean, Enrico Letta, durante un incontro promosso da Confindustria Vicenza sulle opportunità offerte dai mercati del Sud-Est asiatico per le pmi italiane. "Il futuro è li' - ha insistito Letta - ma bisogna entrarci. Quando ci si reca in quei paesi, e si tocca con mano lo sviluppo, il dinamismo, l'innovazione, ci si rende conto che l'idea che abbiamo di quest'area del Pacifico è completamente sballata". "Solo facendo poco di più - ha aggiunto - potremmo avere grandi risultati. In questo senso il modello sono i tedeschi, che quando si muovono lo fanno tutti insieme.

L'obietto di Italia-Asean è appunto quello di andare insieme lungo questa strada".