Milano-Cortina: Fontana, Legge olimpica arriverà presto

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "Mi fa piacere che il ministro Spadafora abbia detto che sta lavorando alla Legge olimpica e che a breve la depositerà. Se non viene allegata alla Finanziaria temo che entro l'anno non si riesca a fare.

L'importante è che arrivi il più presto possibile. Però il ministro ha sempre mantenuto la parola data, quindi sono convinto che arriverà presto". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del seminario internazionale del Cio sui Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

"In un primo momento sembrava che fosse la Finanziaria" il veicolo a cui agganciare la Legge olimpica, ha continuato il governatore leghista, "adesso pare che non si riesca. E' chiaro che se fosse la Finanziaria sarebbe più rapido e più comodo, però questi sono tecnicismi che lascio al Parlamento. Si può anche fare un decreto legge, ci sono altre strade, vediamo".

Intanto Fontana sottolinea l'importanza dell'emendamento alla manovra elaborato dalla Lega e approvato dalla Commissione bilancio del Senato che destina un miliardo di euro per le infrastrutture legate alle Olimpiadi. "Direi un buon messaggio, ora dobbiamo farle partire queste opere. Ieri sollecitavo che il governo desse via libera e desse l'incarico ad Anas e Rfi per partire con le opere che già ieri erano finanziate. Quello dell'emendamento è sicuramente un bel messaggio perché - ha concluso - potranno essere finanziate anche altre opere assolutamente funzionali per le Olimpiadi ma importanti in ogni caso per il territorio". (ANSA).