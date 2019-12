2.500 domande rimborsi acqua alta

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - Sono 2.494 le domande, 816 delle quali già completate e protocollate, presentate a Venezia a poco più di una settimana dall'apertura degli sportelli del Commissario straordinario per ottenere un contributo per i danni subiti a causa della marea eccezionale del 12 novembre scorso.

Prendendo in considerazione le domande presentate, l'ammontare complessivo dei danni per i quali si è chiesto il rimborso è di quasi 8,8 milioni di euro.