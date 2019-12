Pesce senza tracciabilità, sequestrato

(ANSA) - VENEZIA, 9 DIC - Circa una tonnellata di pesce priva di etichettatura di tracciabilità è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Venezia durante una serie di controlli sull'autotrasporto di merci lungo la Statale Romea. La Gdf ha multato 11 autotrasportatori tra italiani e cinesi con sanzioni amministrative di diverse migliaia di euro. La merce sequestrata, in prevalenza salmoni, aragoste, gamberi, moscardini, canestrelli, granseole e seppie, è stata rinvenuta occultata dietro ad altre cassette di pesce regolarmente etichettate. Dalla documentazione rinvenuta all'atto dei controlli e dalle dichiarazioni rese dai trasgressori è stato appurato che le partite sequestrate erano destinate alla commercializzazione in Veneto, nelle zone di Mira, Padova, Dolo, Rosolina e Casalserugo. Tutti i prodotti sequestrati sono stati posti a disposizione delle competenti autorità sanitarie per i successivi accertamenti.