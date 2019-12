Sardine:in 9 mila a 'flash mob' Vicenza

(ANSA) - VICENZA - Almeno 8-9 mila persone, circa 12 mila secondo i promotori, hanno partecipato questa sera al "Flash Mob" organizzato dal "popolo delle sardine" a Vicenza, in quello che ha rappresentato il primo evento del gruppo nel capoluogo berico.La manifestazione si è tenuta in piazza Matteotti, davanti a Palazzo Chiericati e a fianco del teatro Olimpico, che è risultato troppo piccola per ospitare tutti i partecipanti: alcune migliaia di persone si sono, infatti fermate lungo corso Palladio, incapaci di raggiungere il 'cuore' dell'evento.

Problemi anche per i parcheggi sparsi nella zona del centro storico, che erano già esauriti nel tardo pomeriggio. Le "sardine", di ogni età, hanno manifestato in maniera gioiosa e vivace, senza la presenza di bandiere o simboli politici, ma tenendo in mano migliaia di pesciolini disegnati su cartoncini e fogli di carta, che sono stati sventolati in alto: più volte è stata intonata la canzone "Bella ciao" e l'inno di Mameli. La manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico.