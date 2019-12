Venezia: 100 mila euro da Taiwan

(ANSA) - VENEZIA, 6 DIC - Centomila euro in aiuto alla Città di Venezia ferita dall'acqua alta straordinaria del 12 novembre scorso. E' stato un incontro all'insegna dell'amicizia e della vicinanza quello di questo pomeriggio a Ca' Corner, sede della Città metropolitana, tra il Capo dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, Andrea Sing-Ying Lee, e il sindaco Luigi Brugnaro, culminato con una stretta di mano e la consegna dell'assegno solidale per il capoluogo lagunare. Il primo cittadino ha consegnato all'ospite un attestato per ringraziarlo "del generoso gesto di solidarietà dimostrato".

L'incontro odierno è il frutto della visita istituzionale di fine novembre di alcuni deputati e senatori facenti parte del Gruppo interparlamentare Italia-Taiwan, una trasferta capeggiata dall'ex ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.