L'8 dicembre inizia 'Cortina in Musica'

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 2 DIC - Sono tanti gli appuntamenti musicali che Cortina propone nell'ultimo mese del 2019, e che lo valicheranno arrivando fino al 2020. Cortina "in Musica" inizierà domenica 8 dicembre, in Piazza Angelo Dibona con un concerto del Vocal Pop Experience, un repertorio Pop, R&B a 5 voci che propongono un songwriting innovativo e arrangiamenti creativi. Sabato 14 nella Basilica Santi Filippo e Giacomo Missa In Angustiis è in programma un appuntamento con la musica sinfonico-corale, con 60 tra solisti, orchestrali e coristi, e una delle più belle pagine del repertorio settecentesco. Il 21 dicembre il recital Lirico di Natale all'Alexander Girardi Hall, con la soprano Chiara Isotton, Federico Brunello al pianoforte e il Coro Cortina. Il 25 dicembre l'immancabile sfilata in Corso Italia del Corpo Musicale di Cortina, e il 29 il Concerto di Capodanno all'Alexander Girardi Hall con l'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta. Il 4 gennaio 2020 il Gran Concerto dell'Epifania, con i Virtuosi del Teatro alla Scala.