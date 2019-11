Venezia: premier Armenia visita Monastero San Lazzaro

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan si è recato oggi in visita al Monastero Mechitarista sull'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia per constatare i danni causati dalle acque alte straordinarie della scorsa settimana. Ad accompagnarlo l'assessore comunale alla coesione sociale, Simone Venturini, il prefetto, Vittorio Zappalorto e l'arcivescovo Lévon Boghos Zékiyan. Venturini si è detto "profondamente dispiaciuto" per i danni subiti dall'isola nel suo insieme "ma sollevato nell'apprendere che i veri tesori che sono custoditi nella biblioteca e nella struttura museale e monumentale sono ben conservati e non hanno subito danni".

