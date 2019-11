Sci: Kristian Ghedina festeggia 50 anni

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 19 NOV - Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista italiano nella storia della Coppa del Mondo di sci, compie oggi 50 anni. Ambassador dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si disputeranno nel 2021 nella sua Cortina, il 'Ghedo' - com'è soprannominato - festeggia il compleanno in Cina dove sta promuovendo l'evento iridato. A Cortina intanto si prepara il "salto" che ricorda la sua acrobazia a Kitzbühel nel 2004 - un'incredibile spaccata in volo a 140 km/h, sul muro finale della Streif - che sarà pronto a marzo 2020 sul tracciato della pista Vertigine, in Tofana. Kristian Ghedina conta 12 vittorie e 29 podi nella specialità della discesa libera in Coppa del mondo. Campione estroverso ed eclettico, non c'è sport del brivido in cui si sia cimentato. In questi giorni Ghedina è in Cina, insieme alla Camera di Commercio Italo-Cinese, con l'obiettivo di promuovere l'appuntamento iridato del 2021 a Cortina. (ANSA).