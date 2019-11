Delegazione Italia visita piazza S.Marco

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Dopo il successo sulla Bosnia, Venezia. La Nazionale di Roberto Mancini si è trasferita nella notte da Sarajevo nella città lagunare, dove nel pomeriggio è in programma la presentazione di un accordo di partnership tra la Figc e la società Aeroporti di Venezia. Stamattina una delegazione azzurra, composta dal presidente federale, Gabriele Gravina, dal capodelegazione, Gianluca Vialli, e dal portiere, Gianluigi Donnarumma, si è recata in centro città per una visita di solidarietà dopo che l'acqua alta ha messo in ginocchio la città e l'economia locale. La delegazione, arrivata all'imbarco Todaro, visiterà piazza San Marco, portando solidarietà ai commercianti e agli artigiani colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo. Intanto, la squadra, con i giocatori non impiegati ieri, sta svolgendo un allenamento nel campo del Venezia, in zona Mestre: presenti circa 200 tifosi, il ct Mancini ha deciso di far rimuovere le barriere che ostruivano la vista al pubblico, firmando decine di autografi ai sostenitori.