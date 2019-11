Lavoro: Gdf Verona scopre 240 irregolari

(ANSA) - VERONA, 12 NOV -La Guardia di finanza di Verona, con il supporto di Inps e Inail, ha scoperto 240 lavoratori irregolari e 7 in nero, tutti di una stessa cooperativa. Il risultato è frutto di una serie di controlli volti al contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera che ha avuto come epicentro una società cooperativa operante nel settore dell' assistenza alla persona.I finanzieri hanno contestato alla cooperativa, per gli anni dal 2014 al 2016, irregolarità per oltre 830 mila euro (evasione contributiva pari a oltre 300 mila euro nonché una base imponibile Inail di oltre 530mila euro). Il datore di lavoro è stato denunciato. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 320mila euro (113mila per violazioni alla normativa sul lavoro e 206mila euro per il mancato versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti).

Nel 2019 sono stati scoperti 950 persone impiegate in violazione della normativa sul lavoro (691 irregolari e 265 in nero) e sanzionato 108 datori di lavoro.