Venezia, prevista acqua alta a 145 cm.

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - La situazione meteorologica a Venezia, con forte calo barico, venti di scirocco molto sostenuti nell'Adriatico centro-meridionale e di bora nel Golfo di Trieste, indica la possibilità di maree eccezionali per domani e mercoledì.

Domani in particolare, i modelli previsionali del Centro maree del Comune dicono che l'acqua alta raggiungerà i 140 centimetri alle 10.00, e alle 23.00 un picco di 145 centimetri; mercoledì mattina alle ore 10.30 si tornerà a toccare il livello di 145. Questi due ultimi valori potrebbero essere rivisti in aumento, anche con il superamento della soglia di 155 centimetri. Domani e dopodomani è sospesa l'attività di nidi e scuole d'infanzia a Venezia e nelle isole della Laguna. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, viste le previsioni di possibili maree eccezionali, dopo un vertice in Prefettura. L'attività sarà invece regolare nelle scuole del Lido, di Pellestrina e della terraferma. (ANSA).