Kiss, End of the road tour anche a Verona

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dopo una carriera leggendaria durata 45 anni, i KISS annunciano il loro ultimo tour mondiale, dal titolo END OF THE ROAD WORLD TOUR. La band farà tappa anche in Italia con un'unica data il 13 luglio 2020 nella splendida cornice dell'Arena di Verona.

I biglietti per lo show saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle ore 10.00 di martedì 12 novembre 2019. Gli iscritti a MyLiveNation avranno accesso alla pre-sale già a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 13 su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 14 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'annuncio del THE END OF THE ROAD WORLD TOUR ha mandato in visibilio il web e i milioni di fan dei KISS in tutto il globo.

Conosciuti per lo stile unico e inimitabile, i KISS dominano da oltre quattro decadi la scena del rock 'n' roll mondiale portando in scena concerti iconici e spettacolari.

Entrati a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, i KISS hanno venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo.

"Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nelle scorse quattro decadi non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone nel mondo che ci seguono e sono venute a vederci nei club, nelle arene e negli stadi durante tutti questi anni. Questa sarà l'ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l'ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d'addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: senza rimpianti e inarrestabili!" KISSWORLD - THE BEST OF KISS è uscito a gennaio via Universal Music e riunisce 20 dei brani più amati della band in un unico album, tra cui "I Was Made For Lovin' You", "Rock and Roll All Nite" e "God Gave Rock 'N' Roll To You II" oltre alle hit "Beth" e "Detroit Rock City" (ANSA).