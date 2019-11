Zingaretti a M5S, meno polemiche

(ANSA) - VENEZIA, 8 NOV - "C'è molto da fare, e questo governo deve farlo con una maggioranza unita e molto più solidale di quella vista fino ad adesso. Io non voglio in alcun modo andare al voto. Ma credo di debba dare l'idea di un governo che pensa ai problemi degli italiani, non a polemizzare tutti i giorni".

Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento del Pd a Mestre, replica alla richiesta di un patto di governo più stringente avanzata da Luigi Di Maio. "Veramente - ha osservato il segretario Dem - siamo noi che lo chiediamo da alcuni giorni". "Chiediamo agli alleati molte meno polemiche - ha concluso -, più solidarietà e molta più concretezza. Si governa per risolvere i problemi delle persone".