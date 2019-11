Auto contro camion, morto nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 5 NOV - Un uomo di 52 anni residente a Sossano (Vicenza), è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 13.00 a Orgiano (Vicenza), in cui la sua automobile, una Fiat 500, si è scontrata con un camion.

I Vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, ma il personale medico del Suem 118 non ha potuto che constatare la morte del conducente. Illeso l'autista del camion. La polizia locale ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro. (ANSA).