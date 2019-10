Vaticano: albero Natale da zone Vaia

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 OTT - Giunge dall'altipiano di Asiago l'imponente abete rosso (alto circa 26 metri, con diametro di 70 centimetri) che verrà innalzato accanto al presepe.

È stato donato insieme con una ventina di alberi più piccoli dal Consorzio di usi civici di Rotzo-Pedescala e San Pietro, in provincia di Vicenza. "Albero e presepe - riferisce l'Osservatore Romano - sono legati insieme dal ricordo della tempesta che tra ottobre e novembre 2018 ha devastato molte zone del Triveneto". Quest'anno, inoltre, il Gruppo presepio artistico Parè di Conegliano, in provincia di Treviso, curerà l'allestimento della natività nell'Aula Paolo VI. La cerimonia di inaugurazione del presepe e dell'illuminazione dell'albero in piazza San Pietro si terrà giovedì 5 dicembre. (ANSA).