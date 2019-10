C'è pitone in giardino, animale salvato

(ANSA) - PADOVA, 31 OTT - Un pitone reale che si aggirava nel giardino di un'abitazione ad Albignasego (Padova) - probabilmente abbandonato da chi lo deteneva - è stato recuperato e portato in salvo dai Carabinieri Forestali di Padova. Il rettile, poco più lungo di un metro, era alla ricerca di un riparo e con l'abbassamento delle temperature in queste ultime notti avrebbe rischiato di morire. I carabinieri sono stati avvisati da una famiglia del posto, che ha visto l'animale aggirarsi solitario nel giardino. Il Pitone reale (Python regius) non è pericoloso, ed appartiene all'elenco delle specie in via di estinzione inserito nella Convenzione Cites. Il rettile è stato trasferito in una struttura specializzata a Jesolo. I Carabinieri stanno ora indagando per cercare di individuare il responsabile dell'eventuale abbandono dell'animale. (ANSA).