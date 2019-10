Moda: Sfilata Intimissimi sul tema cabaret

(ANSA) - ROMA, OCT 30 - Sfilata della nuova collezione Intimissimi a Verona con un evento ispirato al cabaret, tra chandelier, total white e artisti da cafè chantant. Grandi lampadari con scenografiche cascate di cristalli, atmosfere jolie da café chantant hanno fatto da set alla sfilata.

Tra performance coinvolgenti, live show emozionali, veri e propri tableau vivant che hanno reso ancora più coinvolgente questo Folies Bergère, hanno sfilato reggiseni a triangolo e culotte in pizzo, balconcini fleurie tono su tono con slip coordinati, reggiseni bandeau e body di pizzo, bra top di pelle stretch. E poi ancora gli stampati: maculati e pitoné su tulle, Principe di Galles e checked e petit pois. In pedana, per le mise da sera, velluti dévoré dai bordi di frange coquette, di dentelle in stile boudoir, di bagliori gold.

Hanno sfilato anche eleganti pigiami in raso di seta dal taglio maschile: giacche profilate a contrasto e pantaloni fluidi in tinta unita nelle quattro tonalità passe-partout bianco, nero e rosa antico, oltre che nel nuovo colore rosso. Inedite versioni con top taglio a kimono su pantaloni a palazzo oppure con giacche double breasted. Lunghe sottovesti con spalline sottili o canotte di satin su shorts coordinati, seducenti e intriganti.

Ad accompagnarle, l'uomo di Intimissimi, moderno e di stile.

Pigiami dal taglio classico, a tinta unita o con motivi eleganti, vestaglie avvolgenti, pantaloni homewear comodi ma al tempo stesso ricercati, di vari pesi e strutture, adatti a tutte le esigenze. (ANSA).