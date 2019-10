Scavatrice si rovescia, morto 25enne

(ANSA) - VERONA, 28 OTT - Un 25enne moldavo è morto nel veronese per il rovesciamento dell'escavatore, un bobcat, che stava manovrando. L'incidente sul lavoro a Malcesine (Verona) dove il 25enne ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava un dosso - secondo una prima ricostruzione - rovesciandosi e rimanendo incastrato sotto il mezzo. L'incidente è accaduto sulla via Panoramica. L'operaio è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 anche con l'utilizzo di un elicottero ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane da sotto il mezzo.