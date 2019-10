Muore investito da trattore

(ANSA) - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO), 28 OTT - Un uomo di 66 anni di San Biagio di Callalta, Maurizio Tonon, è deceduto oggi per le ferite da schiacciamento riportate dopo essere stato investito da un trattore durante una manovra di retromarcia. Il fatto è avvenuto in un'azienda agricola dove Tonon stava aiutando un conoscente in interventi di manutenzione del fondo.

L'uomo, pensionato, è morto poco dopo il trasporto all'ospedale di Treviso. Sul posto i sanitari del Suem 118, i carabinieri e lo Spisal.