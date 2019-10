Frontale a Jesolo, un morto e due feriti

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - Un uomo di 38 anni, di origine romena, è morto e due persone, tra cui un minorenne, sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale avvenuto nel tardo pomeriggio nel centro di Jesolo (Venezia).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di una delle due vetture, rimasto incastrato al posto di guida. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo, che era residente a Jesolo. La polizia locale sta eseguendo i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. (ANSA).