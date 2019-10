Il premio 'Scrivere per amore' a Bomann

(ANSA) - VERONA, 19 OTT - Va alla scrittrice e poetessa danese Anne Cathrine Bomann, per "L'ora di Agathe" (Iperborea) il premio letterario internazionale "Scrivere per Amore", promosso a Verona dal Club di Giulietta per celebrare la scrittura che racconta il legame amoroso. "La scrittura semplice ma profonda di Bomann trasporta il lettore nell'intimità dei personaggi, senza mai perdere di vista le loro contraddizioni e le loro fragilità - è la motivazione della giuria, presieduta dalla scrittrice Michela Marzano -. Bomann racconta le persone che ci sorprendiamo a diventare quando qualcuno si affaccia inatteso nella nostra vita. Racconta un incontro improbabile e unico, in cui la verità soggettiva emerge nel momento in cui,venute vie le maschere e la finzione, ognuno impara a guardare se stesso e a riconoscersi:condizioni necessarie per l'emergere dell'amore". Bomann, 36 anni, vive a Copenaghen ed è al suo romanzo d'esordio: "L'ora di Agathe" è un vero caso alla London Book Fair, che ha lanciato il libro tradotto poi in 15 Paesi.