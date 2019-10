A Verona XII Forum Eurasiatico

(ANSA) - VERONA, 17 OTT - Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sono tra i relatori del 12/o Forum Economico Eurasiatico, il vertice organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in programma a Verona il 24 e il 25 ottobre prossimi.

Finanza, trasporti e infrastrutture, industria 4.0 ed economia digitale ma anche geopolitica, sicurezza energetica europea con un focus sull'oil&gas e le sfide globali dall'Atlantico al Pacifico sono i macro-temi dell'incontro.

Attesi circa 60 speaker internazionali tra politici, diplomatici, istituzioni e top manager delle aziende sistemiche di Italia, Europa e Unione Economica Eurasiatica (Ueea), l'alleanza di integrazione commerciale tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.

Per l'ideatore dell'evento Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, "il Forum è l'unica piattaforma internazionale di dialogo e di connessione del business da e verso l'Unione Economica Eurasiatica, che rappresenta il mercato di congiunzione naturale verso la Cina". (ANSA).