Incidenti stradali: morto nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 16 OTT - Un uomo di 39 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 42, a Portogruaro. La vittima viaggiava su un'auto che è finita, per cause in corso di accertamento, contro un albero. Il conducente è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del Suem. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri che hanno anche deviato il traffico fino a conclusione delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, terminate alle prime ore di oggi.

(ANSA).