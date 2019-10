Venezia,Bei finanzia 15 vaporetti ibridi

(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Quindici vaporetti ibridi e 208 bus più efficienti dal punto di vista energetico. Sono i nuovi mezzi di trasporto di cui presto potrà disporre Venezia grazie a un finanziamento dalla Banca europea per gli investimenti (Bei).

Il board dell'istituto di credito ha approvato nuovi investimenti per 8,4 miliardi di euro, 2 dei quali serviranno a permettere l'acquisto di mezzi più 'verdi' in Italia, Germania, Spagna, Ungheria, Austria, Svezia, Bosnia Erzegovina e Ucraina.

In particolare, in Germania saranno operativi 70 nuovi bus cittadini a basse emissioni e 60 treni regionali, in Spagna 211 treni elettrici e in Ungheria altri 25, mentre a Graz (Austria), verranno acquistati tram, nuovi bus e costruiti 4,4 km di nuovi binari. (ANSA).