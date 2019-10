Recuperato cervo a Cortina, è il secondo

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - La Polizia Provinciale di Belluno è intervenuta oggi nel territorio di Cortina per recuperare e liberare un cervo. L'animale, sceso in città nel periodo degli accoppiamenti, si era perso in località Alverà ed era rimasto impigliato con le corna nella rete di protezione del campo sportivo. Il fatto è accaduto alle prime luci dell'alba. E' il secondo episodio che avviene nel giro di pochi giorni.