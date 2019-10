Donna cade e muore su Piccole Dolomiti

(ANSA) - VICENZA, 9 OTT - Una donna di 51 anni, residente a Valli del Pasubio (Vicenza), è morta oggi precipitando per alcune centinaia di metri dal massiccio della Sisilla, nel comune di Recoaro Terme (Vicenza), nell'area montana delle Piccole Dolomiti.

Il corpo della donna è stato notato a terra da alcuni cercatori di funghi che hanno dato l'allarme. Sul posto i volontari del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, poi raggiunti sul posto dai sanitari del Suem 118, che non hanno potuto che accertare il decesso. La salma è stata trasportata dai soccorritori fino al Rifugio Campogrosso, per essere affidata al carro funebre. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Recoaro. Nella stessa zona, molto impervia e non facile da raggiungere, poco più di due anni fa un 19enne vicentino residente ad Arzignano, Matteo Dal Molin, era precipitato dalla Sisilla durante un'escursione. (ANSA).