Padova,Polizia sgombera stabile occupato

(ANSA) - PADOVA, 6 OTT - Gli agenti della Questura di Padova hanno proceduto allo sgombero dell’ex palazzo della torrefazione del caffè Vescovi, all’angolo tra via Volturno e via Vicenza, occupato dagli attivisti dell’ex Gramigna lo scorso 9 settembre.

Le operazioni sono iniziate di primo mattino, con la presenza di un imponente schieramento di forze dell’ordine. Non ci sono stati scontri, ne' tensioni durante l'operazione. Gli agenti hanno proceduto prima alla chiusura delle finestre degli accessi al parcheggio, poi al sigillo delle porte di accesso allo stabile. Sul posto anche il questore Paolo Fassari. Un gruppo di attivisti del movimento per la lotta per la casa si è ritrovato sul posto con uno striscione di protesta.