Tinexta compie 10 anni guardando futuro

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Tinexta, gruppo integrato di servizi per le imprese, celebra il 10 ottobre a Venezia dieci anni di attività. Nella cornice della Fondazione Cini, polo di ricerca umanistica diventato centro di studi e di dibattiti sulla contemporaneità, si confrontano sul tema imprenditori, economisti e giornalisti.

La grande disponibilità di dati e lo sviluppo delle reti digitali, oltre a quelle fisiche, offrono alle aziende opportunità ma anche rischi, come quelli legati alla cybersicurezza. Come conciliare aspetti così lontani? Proprio a questa domanda si propone di rispondere il confronto, incentrato sul ruolo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'impresa di oggi.

Fondata nel 2009 come Tecnoinvestimenti, dal 2016 Tinexta è quotata al segmento Star del mercato telematico azionario. In un decennio ha triplicato il suo valore, aperto sedi in Italia e all'estero e assunto quasi 1.300 dipendenti. Nel 2019 punta a superare i 250 milioni di euro di ricavi.(ANSA).