Comune Padova lancia 'Abbonato in prova'

(ANSA) - PADOVA, 1 OTT - Il Comune di Padova, primo in Italia, lancia l'iniziativa "Abbonato in prova" per incentivare l'uso dei mezzi pubblici soprattutto nel periodo in cui sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

L'obiettivo è invogliare chi non ha neppure mai provato ad usare il mezzo pubblico, al posto dell'auto privata, a provare il servizio ed è anche pensata, in un momento in cui si chiedono dei sacrifici ai cittadini per combattere l'inquinamento atmosferico, per offrire delle soluzioni reali oltre al divieti di circolazione. Fa parte di una strategia articolata e complessiva che l'amministrazione ha intrapreso per favorire l'uso di mezzi diversi dall'auto e che comprende ad esempio gli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita o il servizio mobike solo per citarne due.