Leonardo, hashtag attivisti #minovadovia

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Gli attivisti dei gruppi contro lo spopolamento di Venezia "rispolverano" sui propri profili social l'hashtag #minovadovia (Io non vado via) in appoggio all'iniziativa di Italia Nostra contro il prestito alla Francia dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, custodito alle Galleria dell'Accademia.

A lanciare la nuova 'mobilitazione virtuale' sono i gruppi "25 aprile" e "Venezia mio futuro". Sulle pagine Facebook sono comparse dal 29 settembre le fotografie dell'opera di Leonardo, corredate dall'hashtag e con la didascalia "Nato a Milano da padre toscano nel 1490 circa, residente al civico numero 1050 del sestiere di Dorsoduro (Venezia) dal 1822 e mi ci trovo benissimo. Alla mia età non amo i traslochi".

Nei giorni scorsi la sezione di Venezia di Italia Nostra aveva annunciato di valutare un ricorso al Tar del Veneto contro l'accordo sul prestito dell'opera per la mostra parigina che si apre il 24 ottobre al Louvre. (ANSA).