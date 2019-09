Clima: sfilano in 12mila a Padova

(ANSA) - PADOVA, 27 SET - Oltre 12mila ragazzi delle scuole superiori e medie hanno attraversato come un'onda verde Padova stamane per la terza edizione della Fridays For Future, lo sciopero contro i cambiamenti climatici. Il grande corteo, partito dal piazzale della stazione, si è snodato lungo le vie del centro per poi confluire in Prato della Valle.

Ai manifestanti è giunto anche il plauso di Legambiente, che invitato i ragazzi a proseguire l'impegno nei prossimi giorni.

"Mettiamo a disposizione del movimento contro i cambiamenti climatici le nostre competenze ed esperienze - scrive l'associazione ambientalista - Invitiamo tutti a partecipare, domenica dalle 10 alle 19 in Prato della Valle, alla festa di Legambiente finalizzata a promuovere riuso e riciclaggio, energie rinnovabili e stili di vita sostenibili".