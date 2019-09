Migranti: Padova, espulsione per 420

(ANSA) - PADOVA, 25 SET - Sono 422 i nomi di stranieri che verranno espulsi nei prossimi giorni a Padova.La procura ha spedito alla questura i nomi di 142 nigeriani che hanno ricevuto il permesso di soggiorno grazie a contratti di lavoro fasulli.

La sentenza è stata emessa martedì scorso dal tribunale che ha condannato un nigeriano e un consulente del lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il nigeriano,titolare di 2 kebab, fingeva di assumere connazionali, consegnava le pratiche al consulente e il finto assunto andava poi in questura a chiedere i documenti di soggiorno sulla base di un certificato falso. Scoperto l'inganno e giunta la condanna, l'ufficio immigrazione della questura ora dovrà trovare i 142 nigeriani e procedere all' espulsione. A questo nutrito gruppo si aggiungono altri 280 stranieri che nel corso di questi ultimi anni hanno ottenuto i documenti italiani sempre sulla base di falsi certificati emessi da avvocati, consulenti del lavoro o poliziotti infedeli, ora tutti sotto processo.