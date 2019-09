Inseguimento ladri,due poliziotti feriti

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - Due poliziotti in servizio alla sezione Volanti della Questura di Treviso sono rimasti feriti, la scorsa notte, in modo non grave, in seguito allo speronamento della vettura di servizio ad opera di un'automobile a bordo della quale si trovavano tre persone in fuga da un precedente tentativo di blocco da parte dei carabinieri. Il fatto è accaduto alla prima periferia di Treviso.