Cantoniera Misurina punto informativo

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - La Provincia di Belluno ha predisposto la cessione al Comune di Auronzo dell'ex casa cantoniera di Misurina. La sua posizione si presta alla trasformazione in punto informativo e culturale connesso alle attività della ciclabile. Motivo per cui la Provincia di Belluno, oggi proprietaria dell'immobile e attenta ai piani di mobilità sostenibile e di valorizzazione turistica del territorio, ha deciso di cedere il bene a prezzo agevolato, per una cifra vicina ai 300mila euro (le perizie più recenti davano un valore sui 600mila euro).