Auto contro muro, un morto nel Veronese

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Un uomo è morto in un incidente avvenuto a Cadidavid, alle porte di Verona. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, l'uomo ha peso il controllo della sua auto ed è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.