'Mambo salentino'vince Power Hits Estate

(ANSA) - VERONA, 10 SET - Boobmdabash e Alessandra Amoroso con il brano "Mambo salentino" si sono aggiudicati il premio "Rtl 102.5 Power Hits Estate 2019". Il riconoscimento, assegnato al "tormentone" dell'estate, è stato consegnato durante la terza edizione dell'appuntamento di Rtl 102.5 "Power Hits Estate" che ha fatto registrare il tutto esaurito all'Arena di Verona. Nel corso della serata, presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, sono stati assegnati altri premi: "Rtl 102.5 Power Hits - FIMI" al singolo che ha fatto registrare il maggior numero di unità (download + streaming premium) nel periodo che va dal 21 giugno al 31 agosto 2019 a Benji & Fede per "Dove e Quando"; "Power Hits - PMI" al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno - agosto assegnato a LP per "Girls Go Wild"; "Power Hits - SIAE" al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia.