Venezia: contro agenti con spray,fermato

(ANSA) - VENEZIA, 7 SET - Un uomo con in mano una bomboletta spray e un accendino è stato fermato poco fa al Lido dalla polizia dopo essersi scagliato contro gli agenti di uno dei posti di blocco, sul viale che porta al Palazzo del Cinema, dove è in corso la cerimonia di premiazione della 76/a Mostra.

Nessuno degli uomini delle forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende dalla Questura, si tratta di una persona in evidente stato di ubriachezza. Brandiva una bomboletta di profumo, che ha spruzzato provocando con l'accendino piccole fiammate. L'uomo è ora in fase di identificazione.