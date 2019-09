Venezia, pagamento digitale su vaporetti

(ANSA) - VENEZIA, 5 SET - Entro la fine di quest'anno anche i biglietti dei vaporetti a Venezia potranno essere pagati direttamente al personale di bordo con carte e smartphone.

Questo grazie all'accordo tra Sia e Gruppo Avm (Azienda Veneziana della Mobilità), che prevede la realizzazione di una innovativa piattaforma digitale. Cittadini e turisti potranno acquistare il ticket tramite carte di pagamento e smartphone, anche in modalità contactless, direttamente ai marinai dell'Actv. Saranno distribuiti 650 Smartpos forniti da Pax Italia. Sia - spiega una nota della società - renderà inoltre disponibile all'Avm un App store dedicato per gestire altre applicazioni e servizi innovativi per marinai e passeggeri.