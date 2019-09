Fuori pericolo bimba no vax con tetano

(ANSA)- VERONA,4 SET-E' fuori pericolo la bimba veronese di anni che aveva rischiato di morire dopo avere contratto il tetano perché non era vaccinata."Le condizioni della paziente -dice il prof Paolo Biban,direttore della Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona- sono migliorate, ma il decorso è ancora lungo". La piccola paziente è ancora assistita per la respirazione e proseguirà le cure e le terapie in un altro reparto.Era stata ricoverata in gravi condizioni a giugno dopo avere accusato i sintomi di infezione da tetano, contratta verosimilmente dopo una banale sbucciatura ad un ginocchio. La bimba non era stata sottoposta alla profilassi vaccinale obbligatoria. "Il tetano - spiega Biban è una malattia molto pericolosa, che mette a rischio la vita. Parte in modo subdolo, è una malattia sistemica che prende tutto il corpo". La profilassi vaccinale garantisce la copertura dall'infezione. "I vaccini sono fatti per questo" ha concluso il prof. Biban.