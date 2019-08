Le star a Venezia? Un'annata eccezionale

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Servono? Non servono? Il dilemma che da sempre divide ai festival del cinema critici puristi e cronisti pop quest'anno non si pone proprio: le star sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre) sono moltissime, un'annata eccezionale, a meno di forfait dell'ultima ora. Si parte con la sera del 28 agosto con il duo francese CATHERINE DENEUVE e JULIETTE BINOCHE che aprono le danze con LA VERITE' di Kore-Eda Hirokazu.

Si prosegue con il Leone alla carriera PEDRO ALMODOVAR il 29 agosto, giorno in cui arrivano anche SCARLETT JOHANSSON e ADAM DRIVER per Marriage Story di Noah Baumbach e in serata la superstar BRAD PITT, protagonista di Ad Astra di James Gray. E poi ancora KRISTEN STEWART, JOAQUIN PHOENIX per Joker, l'ex coppia MONICA BELLUCCI e VINCENT CASSEL per il film di Noè, i due papi di Sorrentino JUDE LAW e JOHN MALKOVICH. Arrivano MERYL STREEP e GARY OLDMAN per Soderbergh e finale in musica con ROGER WATERS e persino MICK JAGGER attore del film di chiusura