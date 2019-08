Canoa:il 20 ottobre l'Adigemarathon n.16

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Ufficializzata la data della 16esima edizione dell'Adigemarathon, maratona internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige. La più importante maratona italiana e tra le maggiori al mondo si svolgerà domenica 20 ottobre. In acqua scenderanno gli agonisti (ore 10), sul tradizionale percorso di 35 chilometri dalla trentina Borghetto d'Avio alla veronese Pescantina; giovani promesse, amatori ed appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a Pescantina. La manifestazione, organizzata dai Canoa Club Pescantina guidato dal pluricampione mondiale Vladi Panato e Borghetto d'Avio, il fondamentale apporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina e quasi 300 volontari, lo scorso anno vide il successo del K2 senior olimpico tedesco di Kroener/Paufler del Wassersport Wiesbaden 1921 col tempo di 1 ora 54 minuti e 26 secondi in solitaria. Primo equipaggio italiano il K2 olimpico senior di Federico Urbani/Tommaso Freschi.