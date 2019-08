Auto in canale, donna morta a Jesolo

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - Una donna di origini moldave è morta questa mattina in un incidente stradale a Jesolo. Era a bordo di un'auto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata mentre percorreva via Lio Maggiore, rovesciandosi e finendo in un canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e un'ambulanza ma per la vittima non c'è stato niente da fare.